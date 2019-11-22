ضبط 11 قضية مسطحات مائية بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم، بالتنسيق مع المسطحات المائية، حملة مكبرة لضبط قضايا المسطحات المختلفة، تحت رعاية مدير الأمن اللواء محمد عمارة.



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 قضية مسطحات مائية، عبارة عن تحرير 3 محاضر ضد المخالفين لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 بيع مبيدات زراعية بدون ترخيص، وتحرير 9 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية رقم (10) لسنة 1956، وذلك لعدم ارتداء جواكت نجاة، وعدم صلاحية طفايات الحريق، وعدم حمل رخصة قيادة لنش، وعدم وجود طفايات حريق، فضلًا عن عدم وجود أطواق نجاة، وانتهاء التراخيص الملاحية، وعدم حمل تراخيص ملاحية.



تحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية.