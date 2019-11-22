5 حالات حريق فى شهر واحد لمنزل بزفتى

التهمت النيران أحد المنزل في قرية "السملاوية" التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، وتعتبر هذه الحالة الخامسة لحريق خلال شهر واحد فقط، ولا تزال حالات اشتعال النيران مستمرة بين الحين والآخر، والأسباب مجهولة والفاعل غير موجود.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي يفيد نشوب حريق بأحد المنازل بقرية السملاوية، وتم انتقال قوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق.



وأكد الجيران، أن النيران تشتعل في المنزل دون أي سبب أو فاعل، حيث بدأت بعشة خلف المنزل المكون من ٣ طوابق على شقين، وبشقتين بالدور الثاني لمدة شهر متواصلة، بعد ذلك شاهدنا النيران في مطبخ المنزل اليوم، وبعدها شعر أصحاب المنزل بالنيران أيضًا في غرفة الانترية.



فيما انشغل أصحاب المنزل بتواجد أحد الشيوخ للبحث عن حل لتلك المشكلة



يذكر أن هذه الحالة حيرت الأهالي في المنطقة والذين يفتشون جديًا عن السبب الذي بات يثير مخاوفهم بشكل حقيقي.