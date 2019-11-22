عفاف شعيب تكشف سبب انفصالها عن والد المخرج طارق العريان

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن زوجها الراحل رياض العريان، والد المخرج طارق العريان، والأسباب التي دفعتها للانفصال عنه، وفارق السن بينهما في ذلك الوقت.



وقالت عفاف شعيب خلال لقائها في برنامج "تحيا الستات"، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية "النهار": الزوج يكون سند لكن عندما تكبر المرأة تبدأ الغيرة بين الزوجين، منك وعليكي، حتى لو كان الزوج في مكانة كبيرة.



وأضافت، أن أكثر الأشياء التي كانت تثير غضب زوجها رياض العريان، هو لقائها مع المعجبين أو طريقة استقبالها عند سفرها للخارج، وكانت ترد عليه بأن هؤلاء جمهورها وأنه كان يشجعها في البداية.



وأكدت أنها انفجرت، وطلبت الطلاق بعدما رأت أشياء كثيرة رفضت ذكرها خلال الحلقة.



وقالت "شعيب": "الزواج يكون عقد إما أن يستمر أو ينتهي وهناك ناس تتحمل وناس لا وكان هناك أشياء كثيرة لم تجعلني أتحمل كالغيرة وغيرها، وحاولت إرضائه ولكن لم ينجح الأمر".



ووصفت زوجها الراحل بأنه كان إنسان جيد جدًا ولكن شيطان الإنس والجن، عندما بدأ اسمي يظهر من غيره وبدأ يسمع لهم انهارت علاقتنا، وبعد الانفصال حاول العودة كثيرًا ولكن لم أوافق على ذلك.



وأوضحت أنها وافقت على الزواج به في بداية الأمر، بعد إلحاح حسين كامل المخرج، خلال مشاركتها في "أفواه وأرانب"، وكانت وقتها فنانة جديدة ولكن بدأ اسمها يعرف، وكان وقتها رياض العريان قد توفيت زوجته وكان جدع جدًا وكريم وكان حاميني، مشيرة إلى أن فارق السن بينهما كان 17 عامًا.