14600 محتج خلال تظاهرات العراق اليوم

قال المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد خالد المحنا، إن العدد الكلي للمتظاهرين بلغ اليوم الجمعة 14600، منهم 2700 محتج في بغداد، تواجدوا في ساحة التحرير والسنك وفي حافظ القاضي والرصافي.



وذكر "المحنا" بحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عربية، إصابة ثلاثة مدنيين واثنين من القوات الأمنية في منطقة حافظ القاضي وسط بغداد.



وأكد المتحدث باسم الداخلية العراقية، أن المحافظات الأخرى لم تشهد قطعا للطرق أو عمليات تخريب أو وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.



وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية نفى في وقت سابق من اليوم، سقوط قتلى في احتجاجات، الجمعة، بعد أن نقلت وكالات أنباء قتل 4 متظاهرين جراء اشتباكات مع الأمن في العاصمة العراقية بغداد، فيما سقط صاروخ في نهر دجلة، ليل الجمعة، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد، من دون خسائر بشرية.



كما أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلًا عن الناطق باسم القائد العام أن وزارة الصحة لم تسجل اليوم أي حالة قتل في ساحات التظاهرات.