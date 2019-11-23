إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "الغردقة - رأس غارب"

أصيب 9 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "الغردقة - رأس غارب" وتحديدًا بمنطقة رأس شقير، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة رأس شقير بطريق الغردقة رأس غارب، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوة أمنية تجاه موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متفاوتة، وتم نقلهم لمستشفي رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن الاصابات المبدئية عبارة عن كدمات وإصابات سطحية وجروح، وسحجات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات الأولية وجارِ عمل الفحوصات والأشعة لتشخيص باقي الحالات وفحص باقي المصابين.