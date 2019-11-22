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عالم

سالفيني: قبول كونتي لآلية الاستقرار الأوروبية خيانة عظمى لإيطاليا

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:32 م
سالفيني
سالفيني
وكالات
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انتقد زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني الشعبوي، ماتيو سالفيني، آلية الاستقرار الأوروبية "MES".

وقال إنها "معاهدة تهدد بنسف مدخرات الإيطاليين، وطريقة لممارسة الإرهاب، وستكون معاهدة مجنونة، تقرر فيها هيئة خاصة مقدار الأموال المستقطعة من المصارف لإنقاذ البنوك الألمانية".

وأضاف سالفيني في تصريحات متلفزة الجمعة: "لا أريد أن يقوم (رئيس الوزراء جوزيبي) كونتي، أو أي شخص آخر التزم بإنقاذ منصبه"، بالموافقة على الآلية المذكورة، موضحا أن "الأمر لو حصل فستكون خيانة عظمى، يعاقب عليها بالسجن".

وكان وزير الداخلية السابق سالفيني أعلن على هامش مهرجان العمل، في روما صباح الجمعة: "إذا جاء كونتي الأسبوع المقبل ليقول، لا لسالفيني بل للبرلمان، وأنه لن يعطي موافقته أبدا على معاهدة مثل الـ"MES"، التي ستكون قاتلة للاقتصاد الإيطالي، فسينتهي الجدل حالا".

وتابع: "لقد دعوته إلى مناظرة عامة تقام حيث يشاء، وإن كان لا يريد أن يفعل ذلك، فليأت إلى البرلمان ليقول إنه لن تكون هناك بالفعل أية موافقة من جانبه على إصلاح هذه الاتفاقية، وهكذا سينتهي كل الجدل".

يذكر أن "MES" يحمل اسم صندوق التوفير الحكومي أيضا، هو منظمة إقليمية دولية تأسست كصندوق مالي أوروبي للاستقرار المالي في منطقة اليورو، وتم إنشاؤها بموجب تعديلات معاهدة لشبونة التي وافق عليها البرلمان الأوروبي في 23 مارس 2011 وصدق عليها المجلس الأوروبي في بروكسل في الـ25 من الشهر ذاته.

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