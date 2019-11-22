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سياسي

"رياضة النواب": المنتخب الأوليمبي قدم سيمفونية رائعة.. خير خلف لحمل الراية

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:30 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
إسلام نصير
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تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بأرق التهاني القلبية للشعب المصري قيادة وشعبا، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوز المنتخب الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؛ وذلك كأول منتخب عربي يحصد البطولة.

وقال رشاد، إن شباب مصر قدموا سيمفونية رائعة من الأداء المتميز المليء بالتحدي والإصرار والتمسك بالحلم والعزيمة، واستحقوا بكل اقتدار الفوز بهذه البطولة التاريخية والحفاظ على كبرياء الرياضة المصرية على المستوى القاري.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن هؤلاء الأبطال سيكونون إضافة قوية لمنتخبنا الأول الذي نوجه له كل الدعم لاستعادة كبريائه والتربع على مجموعته في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، موجها التحية لكل أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأوليمبي على المستوى العالمي الذي ظهر عليه اللاعبون.

وأوضح"رشاد"، أن أهم ما يميز هذا المكسب التاريخي أنه امتلأ بالكثير من التحديات ورغم ذلك كانت عزيمة المصريين ثابتة في كل المواقف وأكدت أن عزيمة المصريين لا تصدأ وستحقق مرادها، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس تنظيم احتفالية تحت قبة البرلمان تليق بحجم إنجاز هؤلاء الأبطال.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة الاهتمام بهذا الجيل العظيم والذي سيكون خير خلف لحمل راية مصر إقليميا ودوليا والتربع على منصات التتويج، قائلا: "فرحتنا بهذا المكسب لا توصف لما شمله من مجموعة من العوامل، على رأسها طمأنتنا على مستقبل الكرة المصرية".

وحول تنظيم البطولة والمظهر المشرف للجماهير، قال رشاد، إن هذه هي طبيعة المصريين التي تواصل الإبداع وصناعة التاريخ وتقديم حالة رائعة من التنظيم العالمي لتكون محل إشادة واحترام الجميع، والتي ستكون دائما خلف أولادها لمساندتهم ودعمهم".

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