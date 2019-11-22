"الحرية المصري" يهنئ المصريين بفوز المنتخب الأوليمبي ببطولة إفريقيا

‎تقدم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، وكافة قيادات وأعضاء، بخالص التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز المنتخب الوطني الأولمبي وجموع الشعب المصري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



وأكد الحزب أنه بفوز المنتخب يتأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو 2020 للمرة الثانية عشرة في تاريخ البلاد بعد الغياب عن المشاركة في دورة ريو دي جانيرو 2016.



وشهدت المباراة أداء قويا لفريق المنتخب وإصرار وحماس للفوز والتأهيل، وذلك بإدارة فنية من قبل جهاز فني وطني.