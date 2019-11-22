مرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر يحذر من "تدخل" الاتحاد الأوروبي

حذر المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية عبد القادر بن قرينة اليوم الجمعة، من أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر لعرقلة تنظيم الاستحقاق الرئاسي.

وقال بن قرينة، خلال تجمع شعبي بمدينة افلو بمدينة الأغواط ( جنوب) إن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة الوضع السياسي في الجزائر تحت عنوان "الجزائريون يرفضون الانتخابات"، متهما أطرافا قال إنها " كانت تراهن على الاستثمار في الخارج".

وطالب بن قرينة، من كافة الجزائريين الأحرار بمن فيهم الحكومة والشباب والمعارضة، وحتى باقي المرشحين " إصدار بيانات تعبر عن رفضهم لأي تدخل أجنبي في شؤون بلادنا".

وأكد بن قرينة، أن الجزائريين يرفضون تكرار سيناريو ليبيا وسوريا واليمن في الجزائر.

كان النائب الفرنسي الأوروبي رافاييل جلوكسمان، كشف عن تنظيم الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لنقاش حول الوضع السياسي في الجزائر، على أن يتبع بـ" لائحة استعجالية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر في 12 ديسمبر المقبل.