"صوت الشعب": فوز المنتخب الأولمبي ببطولة أفريقيا إنجاز جديد يضاف للسيسي

وجه المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم على فوز منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وتأهله لأولمبياد "طوكيو" بعد مباراة قوية وأداء مشرف حيث رسم أبطالنا لوحة رياضية كروية رائعة وممتعة وكانوا على قدر كبير من المسئولية ونجحوا في رسم البسمة والفرحة على وجوه وفي قلوب الملايين.



وأضاف البراوي في تصريحات صحفية: "إن هذا الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يتابع اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة المتميز شوقي غريب في كل مباراة منذ انطلاق البطولة حتى توجت مصر باللقب مما كان أكبر حافز للاعبين في تحقيق الهدف المنشود والحصول على كأس أفريقيا".



وأشار إلى أن هذا الجيل الجديد من اللاعبين سجلوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الكرة الحديثة ووضعوا مصر في صدارة الكرة الأفريقية مما يؤكد أن لدينا جيل قادر على النجاح والبناء والتنمية الرياضية.



وأوضح أن حرص الرئيس السيسي على تهنئة الأبطال بهذا الفوز التاريخي يؤكد اهتمامة الكبير بدعم الرياضة ومساندة الرياضيين وهذا مؤشر أن الدولة المصرية ترعى دائما المتميزين والمواهب الذين يرفعون علم مصر عاليا خفاقا في المحافل الدولية.