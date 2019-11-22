11 آلية عسكرية أمريكية تدخل سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية، بأن رتل تابع للقوات الأمريكية دخل، مساء اليوم، من الأراضي العراقية إلى سوريا، مؤلف من صهاريج وشاحنات.



وأوضحت الوكالة وكالة "سانا" السورية، أن الرتل الأمريكي دخل من العراق إلى محافظة الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي، ويضم 11 آلية منها صهاريج وشاحنات تحمل معدات عسكرية.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في أكتوبر الماضي، قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا، ثم أعلن أن بعض العسكريين الأمريكيين يبقون في سوريا "لحماية النفط" من تنظيم "داعش".



وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن القوات الأمريكية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أية محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.