تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"

أعلن مجلس الوزراء منذ قليل، تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.



ووفقا لبيان رسمي، فإنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.