تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة -1"
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:20 م
محمد إبراهيمطباعة
أعلن مجلس الوزراء منذ قليل، تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم "جويانا" بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.
ووفقا لبيان رسمي، فإنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.
ووفقا لبيان رسمي، فإنه من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من 15 عامًا بما يسهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.