"ناشيونال جيوجرافيك" تختار مصر ضمن أفضل 25 وجهة سياحية

سلّطت مجلة "ناشونال جيوجرافيك" الضوء على 25 وجهة سياحية حول العالم، وأوصت بزيارتها في عام 2020.



وشملت القائمة أربع فئات (مواقع ثقافية وطبيعية ومغامرة ومدنية)، وصدرت بالتعاون مع محرري المجلة في جميع أنحاء العالم والمصورين، بالإضافة إلى محبي السفر حول العالم.



وأبرزت المجلة معبد أبو سمبل في مصر، موضحة أنه يعود إلى ما قبل عصر رمسيس الثاني (1303-1213) ق.م، وهو منحوت في منحدر صخري بجنوب مصر، واكتشف علماء الآثار المعبد في عام 1813 وتم إنقاذه من غرق بسبب مياه بحيرة ناصر، وتم نقله خلال سنوات بالتعاون بين الحكومة المصرية واليونسكو في عام 1960م.