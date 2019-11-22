ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في القليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملة مكبرة على أماكن تصنيع الدواء حفاظا على الصحة العامة، تم خلال الحملة ضبط مصنع "بير سلم" غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص.



كانت تعليمات محافظ القليوبية بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن الدواء حفاظا على الصحة العامة فشنت مديرية الصحة حملة لضبط سوق الدواء وحماية المستهلك من الغش التجاري بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بقيادة العميد ياسر منصور رئيس قسم المسطحات بالقناطر والعقيد محمد المحاريق رئيس مباحث المسطحات بمداهمة أحد مصانع إنتاج مستحضرات التجميل والغير حاصل على ترخيص للعمل في مثل هذه المنتجات.



وأسفرت الحملة عن ضبط مواد خام مستخدمة مجهولة المصدر ومعظمها منتهي الصلاحية منذ 2016 وموجودة في شكل 31 برميل، 27 جركن عبوة 20 لتر، 7 جراكن عبوة 5 لتر، 4 كرتونة مليئة بالاكياس كلها مجهولة المصدر، عبوات بالمنتجات النهائية في عبوات بدون بيانات ومجهولة المصدر عبارة عن 53548 زجاجة يختلف لون السائل الموجود بها بين الأصفر اللامع والأصفر العكر والأبيض العكر والشفاف والبني وغيرها وكلها مجهولة المصدر وعبوات بالمنتجات النهائية معبأة ومغلفة ومعدة للتوزيع بغرض الاستخدام عبارة عن 13855 عبوة مختلفة الأشكال والأحجام ومدون عليها العديد من البيانات مثل بروتين كولاجين مانع تساقط الشعر وزيوت للشعر والجلد وغيرها.



وقامت الحملة بتحرير محاضر بالمخالفات الموجودة وهي مخالفة إدارة منشأة لإنتاج مستحضرات التجميل بدون تراخيص مخالفة تصنيع وتداول لمنتجات بدون ترخيص أو تصريح من وزارة الصحة مخالفة الغش التجاري وذلك بوجود مواد خام مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.



وكذلك وجود بيانات على بعض المنتجات بالمخالفة للحقيقة منسوب استيرادها من دول أخرى مخالفة كتابة تسجيلات منسوبة لوزارة الصحة غير حقيقية مخالفة عدم وجود اشتراطات الصحية بالمكان من نظافة وتهوية وعدم وجود صرف صناعي يسمح بالتخلص من المواد الكيميائية.