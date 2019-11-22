القرآن والصوفية من وجهة نظر أوروبية في كتاب بريطاني جديد

تسلط ويندي شو أستاذة تاريخ فن الثقافات الإسلامية بجامعة برلين، في كتاب جديد يصدر عن دار نشر "كامبريدج"، 5 ديسمبر المقبل، الضوء على وجهة النظرة الأوروبية في الفن الإسلامي، تحت عنوان "الفن الإسلامي: بين الدين والتصور".



الكتاب الذي يتضمن 382 صفحة، ويقدم جرعة مكثفة عن الفن الإسلامي، وعن القرآن والحديث والصوفية والفلسفة القديمة والشعر، والرسم والموسيقى والهندسة الإسلامية، ويوضح خطأ التصور الأوروبي عنه.



المؤلفة ترصد إعجابها بالفن الإسلامي، وتنقد الفنون الحديثة والعلمانية والأوروبية، وتفسر الفلسفات القديمة والنصوص الدينية الأساسية والنثر والشعر البارزين باللغات العربية والفارسية والتركية والأوردية التي انتشرت عبر مناطق من الهيمنة الإسلامية من القرن الحادي عشر إلى الفترات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الشرق الأوسط الحديث.



الكتاب يقدم للقارئ الغربي، كيف كان الفن سواء الرسم أو الموسيقى أو الشعر في الإسلام، وهو أول كتاب من نوعه يتطرق إلى الدفاع عن الفن الإسلامي وما يحمله من المظاهر العاطفية والجمالية للثقافات الإسلامية ما قبل الحداثة.



تحاول ويندي أن تجعل القارئ يعيد التفكير الجذري في تاريخ الفن الحديث والمصطلحات العلمانية وتربطها بتاريخ الفن الإسلامي، لإنه فن نابض بالحياة ويزدهر بالإحساس.



وتستخدم في شرحها للفن الإسلامي في كتابها، تحليل القرآن والحديث والنصوص الصوفية والفلسفة القديمة ومجموعة غنية من الشعر عبر الثقافات الإسلامية.