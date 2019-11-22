وزير الرياضة: المنتخب الأوليمبي سيضيف إنجازًا جديدًا فى طوكيو

هنأ وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة شوقي غريب، وجماهير الكرة المصرية بالفوز على كوت ديفوار 2-1 والتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأوليمبي وأدائهم خلال البطولة، حيث فازوا على جميع المنتخبات.



وأعرب الوزير عن ثقته في أداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم وعدم الاكتفاء بالتأهل للأوليمبياد في طوكيو فقط بل سيحصد هذا الجيل ميدالية ليضيف إنجازًا جديدًا في سجل الرياضة المصرية.



ووجه رسالة شكر وتقدير للجماهير المصرية على مؤازرتها اللاعبين طوال المباراة، مشيرًا إلى الاستعداد لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتقديم كل الدعم والمساندة للمنتخب الأوليمبي.