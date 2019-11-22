نيويورك تغلق شوارعها حول شجرة عيد الميلاد الشهيرة

توقع بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك اليوم الجمعة أن تجتذب شجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر بنيويورك حشودًا كبيرة بحيث تكون المنطقة المحيطة مغلقة أمام حركة المرور هذا العام.

ووصف دي بلاسيو الشجرة العملاقة بأنها "جوهرة التاج في المدينة خلال العطلات"، لكنه قال إن هناك حاجة إلى تدابير سلامة إضافية "عندما يحط العالم رحاله في مركز روكفلر لمدة شهر".

وقال رئيس بلدية مدينة نيويورك في بيان صحفي "هذا الإعلان التاريخي الذي سيجعل منطقة مركز روكفلر مقتصرة على المشاة فقط، سيحافظ على راحة المحتفلين بالعطلات مع ضمان الحد الأدنى من الاضطراب لبقية المدينة."

واعتبارا من 29 نوفمبر الجاري، ستقوم السلطات بتحويل الشوارع المحيطة بمركز روكفلر وقاعة راديو سيتي للموسيقى إلى مناطق للمشاة فقط.

واعتادت مدينة نيويورك على إطلاق موسم العطلات بحفل إضاءة شجرة روكفلر سنتر. ومن المتوقع أن يحتشد هذا العام الآلاف من الأشخاص في الشوارع لحضور حفل الرابع من ديسمبر، حيث سيضاء نحو 50 ألف مصباح متعدد الألوان بالشجرة الضخمة.

ومن المتوقع أن يزور الشجرة نحو 750 ألف شخص يوميًا حيث يلتقطون الصور الشخصية حتى بداية يناير المقبل.