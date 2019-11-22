بالصور.. الحضرة الصوفية فى سهرة روحانية بأوبرا الإسكندرية

استضافت دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفى على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حيث تجسد الفرقة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة على قصائد تنتمى للتراث الصوفى.



وقدمت الفرق منها مقتطفات من القصائد الصوفية ومنها "ما شممت الورد، وقف الزمن، سكن الفؤاد، نحن فى ساحة الحبيب، يا أجمل الأنبياء، يا رسول الله يا سندى، دعونى دعونى، مشتاقلك يا نبينا، مدد يا سيدة، أرباب الهوى، انى جعلتك فى الفؤاد" بالإضافة إلى وصلة من الذكر فى حب رسول الله.



يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق، ومحبي التصوف ويضم مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد، لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.