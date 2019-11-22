الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الياباني يسمح لكارلوس غصن بالحديث إلى زوجته كارول

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:30 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سمحت السلطات اليابانية للمدير السابق بقطاع السيارات كارلوس غصن الذي ينتظر إجراء محاكمة في اليابان في ظل إجراءات كفالة صارمة، بالحديث إلى زوجته كارول للمرة الأولى منذ أبريل الماضي.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن المتحدثة باسم الأسرة أن غصن وزوجته حصلا على تصريح من محكمة يابانية بالحديث لمدة ساعة واحدة اليوم الجمعة، مضيفة أنهما لا يعرفان متى يمكنهما الحديث مرة أخرى. وغصن موجود في طوكيو بحضور محاميه.
وقالت المتحدثة إن المحادثة كانت قاصرة على موضوعات تم تحديدها من قبل القاضي، وستتم مراجعتها من قبل النيابة اليابانية.
وكان قد تم إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة في أبريل بموجب شروط صارمة، من بينها أن يظل في طوكيو وألا يجري اتصالا مع زوجته كارول.
ويواجه المدير السابق لتحالف بين نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز كورب اليابانيتين ورينو الفرنسية، أربع تهم من بينها الإبلاغ عن مخصصاته المالية بأقل من قيمتها وخيانة الأمانة، وهي تهم ينفي حيالها غصن ارتكاب أي مخالفات.
وتم حرمان كارول من رؤية زوجها، وهي تنتقد بشكل علني النظام القضائي الياباني منذ إلقاء القبض عليه في نوفمبر عام.2018
وتطالب بإعادة زوجها إلى فرنسا، حيث أنه مواطن فرنسي، وتقول إنه لن يحصل على محاكمة عادلة في طوكيو، حيث من المرجح أن تكون أكبر محاكمة في تاريخ قطاع الشركات باليابان، ومن المنتظر أن تبدأ في أبريل على أقرب تقدير.
ووفقا لبيان صادر عن المتحدثة باسم الأسرة، فإن "كارلوس غصن سوف يستمر في المطالبة بالرفع الكامل لإجراءات الحظر تلك المبالغ فيها والقاسية وغير الإنسانية، من أجل ضمان احترام حقوقه الأساسية وحقوق زوجته".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب

منذ نصف ساعة

السيسي يهنئ "الأوليمبي" بكأس إفريقيا: إنجاز جديد يسطره شباب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

التشكيل.. مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار

منذ 34 دقيقة

بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

الصور

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة

image description

الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار

image description

احتفال جنوني للاعبي جنوب إفريقيا بالتأهل لـ طوكيو 2020

الأكثر قراءة

الحلم تحول لحقيقة.. أبرز رسائل السيسي في "إفريقيا 2019"

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

5 نصائح لتقوية الجهاز المناعي

4 مأكولات ضرورية لمرضى الضغط المنخفض

دراسة: شخير شريك حياتك يضر بصحتك

عقار يحد من إصابة الرجال بسرطان البروستات

الرئيس نيوز

صر تحقق 4 جوائز في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

إنجاز جديد للشباب.. السيسي يهنئ المنتخب الأوليمبي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

شاهد.. رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء

رمضان صبحي حسمها.. الأوليمبي يهزم كوت ديفوار في مباراة مثيرة

منوعات

1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا

ماذا قال مورينيو للاعبى توتنهام في أول مقابلة؟

"التعلم مدى الحياة".. تطبيق جديد للبرامج المهنية والتعليمية

بينها الضعف والعزلة الاجتماعية.. 5 صور لمرض الاغتراب

كشكول

بالصور.. "السيسي" يتفقد معرض الفصول التعليمية الذكية

انتحار طالب جامعي لمروره بأزمة نفسية في قنا

بالصور.. جامعة حلوان تكرم الطلاب المثاليين

شاهد.. وفد من وزارة التعليم العالي يزور ماليزيا

إسلام سياسي

بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"

تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية

كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة

الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد

الثقافة

"ترنيمة إلى أسماء".. ديوان جديد للشاعر محمود قرني

توقيع ومناقشة رواية "الآتون من السماء" بـ الكتبجية

بعد تجديد ندبه.. "التنمية الثقافية": الأولوية للحرف

إسماعيل مختار يفتتح عرض ظل الحكايات

صفحتنا ع الفيس بوك