شيرين عبد الوهاب تحيي حفل المنارة 20 ديسمبر المقبل

تحيي المطربة شيرين عبد الوهاب حفلا ضخما يوم 20 ديسمبر المقبل على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



بلغت أسعار تذاكر الفئة الأولى بـ1500 جنيها والثانية 1000 جنيه، والثالثة 800 جنيها، والرابعة 400 جنيها.



ووضعت الجهة المنظمة للحفل شروطا لحضور الجمهور ودخول المسرح وهي أن يكون الزي رسمى وغير مسموح بالحضور للأطفال أقل من 15 عاما.