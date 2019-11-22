المركزي الإيطالي: المخاطر على الاستقرار المالي تراجعت

قال البنك المركزي الإيطالي اليوم الجمعة إن المخاطر على الاستقرار المالي في إيطاليا تراجعت في أعقاب هبوط عوائد السندات السيادية لكن توقعات ضعيفة للنمو وارتفاع الدين العام يجعلان البلاد عرضة لأي توترات في الأسواق.

وفي تقريره عن الاستقرار المالي الذي يصدره مرتين في العام، قال البنك المركزي إن القروض الرديئة لدى البنوك الإيطالية هبطت إلى 84 مليار يورو (92.64 مليار دولار) في نهاية يونيو، بانخفاض قدره 7 في المئة من نهاية 2018، وتوقع أن يستمر الانخفاض إلى نهاية 2021.

وأوضح التقرير أن حصة الديون الإيطالية لدى المستثمرين الأجانب ارتفعت نقطتين مئويتين إلى 24 بالمئة في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، وزادت إلى 25 بالمئة في نهاية أغسطس.

وأشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة التمويل للبنوك الإيطالية قريب من الصفر محذرا من أن "المزيد من الانخفاضات في سعر الفائدة قد يكون لها آثار ملحوظة على الربحية أكثر مما كانت في الماضي".