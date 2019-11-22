مداهمة مكاتب شركتين برازيليتين بسويسرا في تحقيق فضيحة كارووش

قال ممثلو الادعاء البرازيليون إن السلطات السويسرية نفذت أوامر تفتيش في جنيف لدى عناوين تتعلق بشركتي تجارة السلع فيتول جروب وترافيجورا جروب في إطار التحقيقات في فضيحة كارووش، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وقال مدعون برازيليون في بيان صدر يوم الخميس إن الشركتين التجاريتين تخضعان لتحقيق فساد وغسل أموال، بزعم قيامهما برشوة موظفين في شركة النفط البرازيلية بيتروليو برازيليرو، مقابل عقود مواتية بشكل أكبر لهما.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري يوم الخميس أنه "تحرك بناء على طلب من البرازيل للحصول على مساعدة قانونية" في القضية، بينما رفض تقديم أي تفاصيل أخرى أو حتى تأكيد حدوث مداهمات للشركتين.

وقال أحد أعضاء النيابة العامة البرازيلية إن مسؤولين كبار بالشركتين، قد يواجهون تهما لكونهم كانوا على دراية بالخطة وشاركوا فيها، رافضا تحديد هوية أي شخص.