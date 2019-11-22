عرض "غرفة منفردة" في مركز الجيزة الثقافي

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة الجيزة العرض المسرحي "غرفة منفردة"، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الثالث لشباب المخرجين المقام في مركز الجيزة الثقافي لمدة 3 أيام، وبحضور لجنة المشاهدة من الإدارة العامة للمسرح.



العرض تأليف الكاتب ألبير كابو، تمثيل ليلي بركة، محمد مدحت، بسنت بهاء، محمد بهاء، إخراج أحمد رجائي.



يتناول العرض قصة فندق صغير، تديره أم وابنتها ويعملان على اختيار أغنى النزلاء وقتلهم وسرقة أموالهم، ويأتي إليهم شاب غني يدعى جان فيقلب الجو العام في الفندق فيقعن الأم وابنتها في حبه، ويتصارعان لكسب قلبه، وهو لا يبادلهم تلك المشاعر، فتقرر الأم التخلص من ذلك الشاب بقتله بالسم، فتفاجئت الأم وابنتها هذا الشاب، هو ابنها الذي هاجر من عشرين عاما.