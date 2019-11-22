إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الهنداو – موط بمركز الداخلة بالوادي الجديد.



تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام بعد وصول سيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج



وتبين اصطدام موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق قرية الهنداو – موط بمركز الداخلة، والذي أسفر عن إصابة كل من إبراهيم صابر إبراهيم، 22 سنة، أحمد كامل عبد العزيز، 25 سنة، محمد صابر فرحات، 17 سنة، عمرو محمد جمعة، 25 سنة.



وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.