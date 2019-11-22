منعته من دخول المنزل.. شاب يحرق نفسه أمام والدته في بني سويف

أصيب سائق توك توك، اليوم الجمعة، بحروق متفرقة بالجسم بالرأس والوجه بعد أن قام بسكب بنزين على نفسه وإشعال النيران في جسده بعد منع والدته من دخول المنزل لتأخره، بحي الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مستشفى بني سويف العام يفيد باستقبال المستشفى لسائق ويدعى "أحمد.م.أ" 21 سنة، مقيم بحي الجزيرة المرتفعة مصابًا بحروق متفرقة بالجسم والرأس والوجه بنسبة 80 % والذي وجه على الفور بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



وتبين من التحريات الأولية أن السائق المصاب اعتاد التأخير والسهر والعودة متأخر إلى منزله وفى المرة الأخيرة قررت والدته منعه من دخول المنزل وأغلقت الباب إلا أنه سكب البنزين على جسده، وبسؤال والدته وتدعى "عزة.م.م" 41 سنة، أكدت أن مشادة كلامية حدثت مع نجلها أغلقت على إثرها المنزل ومنعته من الدخول فقام باشتعال النيران في جسده.



تم تحرير محضر رقم 18268 جنح قسم شرطة بنى سويف وتولت النيابة التحقيق.