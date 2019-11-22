خبير اتصالات يكشف أهمية القمر الصناعي "طيبة 1"

كشف الدكتور محمود عبدالعزيز، مدرس الاتصالات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فوائد القمر الصناعي "طيبة 1"، الذي سيتم إطلاقة خلال ساعة، قائلًا إنه يقدم خدمة الاتصالات القائمة بين نقطتين ويختلف عن الأقمار الأخرى.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طيبة 1 يستطيع تغطية منطقة كبيرة في مصر وغيرها من الدول المجاورة إضافة إلى توفير خدمات الإنترنت في المناطق كافة، بطريقة أسرع ويسهل عمليات التحميل".



وعن استخدامه في مجال الصحة، أكد أنه يتم استخدامه في العلاج عن بعد، كأن توجد منطقة لا يوجد فيها أماكن للمستشفيات، يتم التواصل بين الطبيب والمريض عن طريق المحادثة صوت وصورة ويستطيع الطبيب تشخيص الحالة بذلك.



أما عن فوائده للتعليم فإنه من المؤكد يحسن من مشكلة التابلت والسيستم الواقع.