سكرتير عام الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شرق المحافظة

قاد سكرتير عام محافظة الإسكندرية اللواء حمدي الحشاش، حملة مكبرة، اليوم الجمعة، لإزالة الإشغالات بحي شرق بحضور المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية.



وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة لإزالة إشغالات الطريق، والقضاء على التعديات على حرم الطريق العام التي تسبب التكدس المروري. وكذلك المتابعة المستمرة لحالة الشارع السكندري والتواصل الدائم مع المواطنين.



وشملت الحملة إزالة الإشغالات بشوارع سموحة، حيث تم ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات والحواجز الحديدية والصبات الأسمنتية والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة من جميع المخالفات كما تم رفع عربات الباعة الجائلين التي تقف بنهر الطريق.



وكانت محافظة الإسكندرية قد شنت حملات مكثفة للقضاء على إشغالات الطريق خلال الفترة السابقة استعدادا لموسم الشتاء.