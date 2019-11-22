مصممة أردنية تفوز بجائزة "فان كليف آند أربلز"

فازت مصممة بريطانية أردنية الأصل بجائزة دار المجوهرات العالمية فان كليف آند أربلز لأفضل مصمم صاعد فى عام 2019، وهى الدورة السادسة للجائزة وتبلغ قيمتها 30 ألف درهم إماراتى إلى جانب رحلة إلى باريس لمدة أسبوع لزيارة مدرسة فان كليف آند أربلز.



وشاركت المصممة الفائزة جوليا إيبينى (38 عامًا) فى المسابقة بأربعة أوعيية صنعتها بالكامل من الورق والكرتون، حسبما ذكر موقع مجلة "فوج عربية".



وذكرت المصممة أنها قضت أسبوعًا على الأقل فى قص كل وعاء باستخدام جهاز ليزر متخصص، وجمعت الطبقات المختلفة بالصمغ والدبابيس لعمل الشكل النهائى للتصميم. وأمضت فى صناعة كل وعاء بين 12 إلى 72 ساعة.



وقالت جوليا إن الجائزة تفتح لها الباب أمام توجهات مهنية مختلفة وتجعلها تشعر بالحماس لأنها ستدفع أعمالها للأمام وتدخلها مجالات جديدة.



وولدت المصممة فى المملكة المتحدة ونشأت فى الإمارات، ودرست بكلية ليدز للفنون والتصميم بالمملكة المتحدة وعادت بعد تخرجها للإمارات حيث افتتحت مشغلها الخاص فى أبو ظبى.



ووفقًا للمجلة، أعرب أليساندرو مافى المدير العام لفان كليف آند أربلز للشرق الأوسط والهند عند سعادته بفوز جوليا، قائلًا إن مدرسة فان كليف آند أربلز تفخر باحتضانها وتقديم الإرشاد اللازم لها ولغيرها من المصممين والمبتكرين الشباب ليكونوا محترفين فى فن صياغة المجوهرات.