75 دقيقة.. كوت ديفوار تسيطر والأوليمبي يعتمد على الهجمات المرتدة

استهل منتخب كوت ديفوار الشوط الثاني من المباراة النهائية أمام الفراعنة، بقوة بحثا عن التعادل.



وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المنتخب الوطني الأوليمبي بهدف كريم العراقي.



الدقيقة 49 تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لمنتخب كوت ديفوار عن طريق حامد جونيور تراوري بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل ومباشر لأحضان الحارس محمد صبحي.



الدقيقة 53 ركلة ركنية لمنتخب مصر على يسار مرمى كوت ديفوار، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع من على القائم الأيسر للمرمى إلى وسط الملعب.



وأجرى منتخب كوت ديفوار التغيير الأول بنزول كوفي كواو بدلا من شيخ تيميتي في الدقيقة 54.