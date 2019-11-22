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فن

غدا.. مهرجان القاهرة ينظم ليلة في حب يوسف شريف رزق الله

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 09:16 م
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
حسين الجندي
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ينظم مهرجان القاهرة في السادسة والنصف من مساء غدا السبت، ليلة في حب الناقد يوسف شريف رزق الله المدير الفني للمهرجان، ورحل يوليو الماضي، أثناء التحضير للدورة 41.

ويعرض المهرجان خلال الاحتفالية الفيلم التسجيلي "رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم "رزق الله" ويظهر خلال الفيلم أكثر من 20 سينمائيا، أبرزهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما يظهر خلال الفيلم أيضا نجليّ الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن إهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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