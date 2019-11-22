أسعار تذاكر حفل محمد حماقي بالتجمع الخامس

يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائي يوم 28 نوفمبر الجاري في ساحة انتظار إحدى المولات الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.



وطرحت تذاكر الحفل على فئتين الأولى بمبلغ 750 جنيها لفئة الـVip، والثانية بمبلغ 550 جنيها، والثالثة بمبلغ 350 جنيها مصريا.



ومن المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته الشهيره ومنها: "كل يوم من ده"، "يزلزل"، "صور"، "ليلي "، "من البداية"، "راضيني" و"يا ستار" واعمل إيه"، بالإضافة إلى "ما بلاش" وغيرها ممن تسابق الجمهور في ترديد كلماتها.

