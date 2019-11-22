عين تحرس.. أمن القاهرة يؤمن نهائي أمم أفريقيا تحت 23 بنجاح

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تأمين ما قبل والشوط الأول من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، التي تقام على استاد القاهرة الدولي بين منتخبي مصر وكوت ديفوار.



حيث قام اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بمتابعة كافة الخدمات الموضوعة بمحيط استاد القاهرة الدولي والتأكد منها، والنزول إليهم في الشارع للتواجد الميداني لتحفيز القوات التنبيه عليهم بشدة اليقظة، والعمل على ضرورة تأمين الفرق المشاركة في البطولة وجماهير تلك الفرق والجماهير المصرية التي دائما وأبدا تزين جنبات استاد القاهرة، ويشدد على حسن معاملة الجمهور وسرعة اتخاذ ما يلزم في حالة وجود أي شيء طارئ حفاظا على تلك الجماهير.



وشهدت بطولة أفريقيا المقامة للشباب تحت 23 عاما والمقامة تنظيما أمنيا من جانب رجال أمن القاهرة، بمشاركة الإدارة العامة للمباحث والإدارة العامة لمرور العاصمة، وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة واتخاذ كافة التدابير الأمنية والمرورية اللازمة لتسهيل عمليات الدخول من وإلى الاستاد، والتنظيمات المرورية بالمحاور المحيطة بالاستاد حرصا على تسيير العملية المرورية.



ولدى فرق العمل المشكلة من جانب قطاع أمن القاهرة قدرة على التعامل مع كافة الظروف ولديها استراتيجية رائعة في عملية اتخاذ القرارات التي تحافظ على الشكل العام وأمن الجماهير بشكل كامل، وتوفير كافة سبل الراحة لهم من خلال تنسيق كامل مع كافة الأجهزة المعنية وجاري تأمين الجماهير والفريقين والأجهزة الفنية خلال الشوط الثاني ونهاية المباراة.