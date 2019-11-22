الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:55 م
تصوير : احمد حسن
طباعة
موضوعات متعلقة
منذ يوم
سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة خطفت منك التريند"
منذ يومين
تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق
منذ ساعة و 25 دقيقة
"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب
منذ حوالي 23 ساعة
سوزان مبارك "تريند على تويتر" بعد شائعة عن وفاتها
الصور
حفل ختام أمم إفريقيا تحت 23 عامًا يضىء سماء القاهرة
الجماهير تملأ مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار
احتفال جنوني للاعبي جنوب إفريقيا بالتأهل لـ طوكيو 2020
جنوب أفريقيا تهزم غانا بركلات الترجيح وتصعد إلى أوليمبياد طوكيو
استاد القاهرة كامل العدد في نهائي إفريقيا تحت 23 سنة (صور)
الأكثر قراءة
"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب
منذ ساعة و 25 دقيقة
الحلم تحول لحقيقة.. أبرز رسائل السيسي في "إفريقيا 2019"
منذ أقل من ساعتين
بث مباشر لحفل ختام أمم أفريقيا تحت 23 قبل لقاء مصر وكوت ديفوار
منذ ساعتين و 34 دقيقة
وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور
منذ حوالي 20 ساعة
المزيد
أيام زمان
صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»
منذ حوالي 6 ساعات
مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟
منذ حوالي 6 ساعات
اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز
منذ حوالي 22 ساعة
الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»
منذ حوالي 6 ساعات
الصحة
دراسة: شخير شريك حياتك يضر بصحتك
منذ حوالي 3 ساعات
عقار يحد من إصابة الرجال بسرطان البروستات
منذ حوالي 3 ساعات
مشروبات تساعد في التخلص من الإمساك
منذ حوالي 3 ساعات
أفضل نظام غذائى للتخلص من انتفاخ المعدة
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
مسئول حكومي: قد نصدر صكوكا وسندات خضراء قبل نهاية العام المالي الحالى
الرئيس نيوز
غدا.. عرض عالمي أول للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض"
الرئيس نيوز
وزيرة السياحة: الصين سوق واعد.. وتدشين مرحلة جديدة لعلاقات سياحية أقوى
الرئيس نيوز
السيسى يلتقى وزير خارجية المغرب
منوعات
1500 قصر ريفي معروض للبيع في فرنسا
منذ أقل من ساعتين
"التعلم مدى الحياة".. تطبيق جديد للبرامج المهنية والتعليمية
منذ حوالي 4 ساعات
بينها الضعف والعزلة الاجتماعية.. 5 صور لمرض الاغتراب
منذ حوالي 4 ساعات
دراسة تكشف أفضل علاج لمتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
غدا.. إزاحة الستار عن رمز الصداقة بين مدنتي المنيا وهيلدسهايم الألمانية
كشكول
أول تعليق للتعليم على فيديو "خناقة طالبتين" داخل الفصل
كشكول
"شوقي" يكشف مفاجأة بشأن امتحانات الأول والثاني الثانوي
كشكول
بالفيديو.. مصارعة بين طالبتين داخل مدرسة في وجود المعلم!
إسلام سياسي
إسلام سياسي
بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"
إسلام سياسي
تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية
إسلام سياسي
كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة
إسلام سياسي
الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام
مقالات الرأي
ماجد حبته
داعش.. FBI.. والمخدرات
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
المزيد
الثقافة
"ترنيمة إلى أسماء بنت عيسى الدمشقي".. ديوان جديد للشاعر محمود قرني
منذ أقل من ساعتين
توقيع ومناقشة رواية "الآتون من السماء" بـ الكتبجية
منذ حوالي 3 ساعات
بعد تجديد ندبه.. رئيس"التنمية الثقافية": أولوياتى للحرف التراثية
منذ حوالي 3 ساعات
إسماعيل مختار يفتتح عرض ظل الحكايات
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News