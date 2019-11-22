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مصر نجحت في الاختبار.. تنظيم أسطوري لبطولتين في 6 أشهر (صور)

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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مصر نجحت في الاختبار، عنوان نستطيع أن نؤكده بقوة، بعد أن استطاعت القاهرة إبهار العالم بحفل افتتاح وختام أسطوري لبطولة الأمم الأفريقية، وأيضًا بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 عام، رغم قِصَر الفترة الزمنية بين البطولتين، والتي لم تتعد الـ6 أشهر.

فشهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019، في 21 يونيو الماضي، عروض مبهرة، قدمت للعالم استعراض لجانب من تاريخ مصر، واستخدم فيها الليزر والـ"Fireworks"، وتكرر نفس المشهد المبهر في حفل افتتاح بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 عام.

إشادة دولية

أبدى السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، "فيفا" سعادته بالوجود فى القاهرة مرة أخرى، خلال حضوره افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، وقال: "دائما ما أكون سعيدا بالوجود في أفريقيا حيث إن الشغف بكرة القدم قوى ورائع، ولكن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة".

وواصل: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت من قبل بالوجود في مصر، مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع في حفل الافتتاح، ورهاني كان كبيرا، فتحقق النجاح حتى وصلنا إلى الختام الليلة".

كما أشاد أندريا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، بـ"استاد القاهرة"، مؤكدا أنه يستحق استضافة أكبر الأحداث العالمية لما يتمتع به من مقومات متميزة، خلال زيارة تفقدية لملعب "ستاد القاهرة"، برفقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

وامدت الإشادة أيضًا بمصر، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي انطلقت 8 نوفمبر الماضي، فأكد نقاد ورياضيون، أن هناك إشادات كبيرة من الاتحاد الفريقى والاتحاد الدولى لكرة القدم، ولأول مرة يقام حفل بهذا الحجم في افتتاح بطولة لمنتخبات الشباب.

دور بريزنتيشن

وفرت شركة بريزنتيشن كل الأدوات والإمكانيات لخروج حفلي افتتاح بطولتي أمم أفريقيا، وأفريقيا للشباب في أفضل شكل.

واستعانت شركة بريزنتيشن بأحدث الكاميرات بالإضافة لاستخدام كاميرات طائرة، خلال نقل حفلي افتتاح بطولة امم افريقيا، وأفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

تذكرتي

واكتملت الصورة المشرفة لمصر في بطولتي الأمم الأفريقية، وبطولة أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، بجماهير ملأت الإستاد، وبتنظيم رائع لاحظه الجميع، أثناء دخول وخروج الجماهير من المباريات.

فعلي طريقة حجز تذاكر المباريات في الدول الكبرى، تم إعلان تأسيس شركة "تذكرتي"، والتي كان لها دور كبير في تنظيم حركة بيع تذاكر المباريات بطريقة سهلة ومنظمة.

ونشرت الشركة الحاصلة على حقوق توزيع التذاكر، دعايا ترويجية لكيفية الحصول على تذاكر المباريات، داعية الجماهير للإسراع فى حجز تذاكر البطولة.

وساهمت "تذكرتي"، في تنظيم عملية بيع التذاكر، بتحديد سعرها، وطرق شرائها، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء لبيع تذاكر المباريات.

 

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