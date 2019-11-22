إندونيسيا تخطط لخفض ضريبة الشركات على مرحلتين إلى 20%

قالت وزيرة المالية الإندونيسية، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم إلى البرلمان الشهر المقبل خطة لخفض معدل ضريبة الشركات على مرحلتين لتصل إلى 20% بحلول 2023، انخفاضا من مستواها الحالي البالغ 25%.



وخفض ضريبة الشركات كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس جوكو ويدودو عندما ترشح لفترة ثانية في المنصب في انتخابات في أبريل، مجادلا بأنه سيجتذب استثمارات ويخلق وظائف.



وفي مقابلة مع بلومبرج في يوليو، قال ويدودو إنه يخطط لبدء خفض ضريبة الشركات من 2021 بحيث تصل إلى 20 في المئة أو أقل.



وبعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم قالت وزيرة المالية سري مولياني أندراواتي للصحفيين إن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على خفض ضريبة الشركات الى 22 بالمئة في 2021-2022 ثم إلى 20 بالمئة في 2023.

ومن شأن خفض معدل الضريبة بمقدار خمس نقاط مئوية أن يخفض ايرادات الحكومة بمقدار 87 تريليون روبية (6.18 مليار دولار) في سنة مالية، لكن الخفض على مراحل سيقيد الفاقد في الايرادات الى 52.8 تريليون روبية، وفقا لتقديرات اصدرتها وزارة المالية في سبتمبر.

وقالت أندراواتي إن هذه التقديرات سيجري تحديثها.

ومن المرجح أن يلقى مشروع القانون موافقة البرلمان حيث تسيطر الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة ويدودو على 74 في المئة من المقاعد.