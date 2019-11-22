المشاركون بمنتدى إفريقيا يؤكدون أهمية الاستفادة من "التجارة الحرة"

أكد المشاركون بمنتدى إفريقيا 2019 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بما يعود بالنفع على دول القارة الإفريقية.



جاء ذلك خلال جلسة تفعيل الشراكات الدولية والإقليمية لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا التي ألقت الضوء على الشراكات الإقليمية والدولية في تطوير البنية الأساسية للدفع بعملية التنمية الشاملة والعادلة في القارة، ودور هذه الشراكات في توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات، والتي تحدث فيها كل من الدكتور إدوارد إنجرينتى رئيس وزراء رواندا، واليزيه مونيمبوى تاموكوموي نائبة رئيس وزراء الكونغو، والدكتور بندر الحجار رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وستيفانى فون فريديبرج الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، والدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، وسيو نجزو كبير مسئولى الشركات بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.



وأكد الدكتور إدوارد إنجرينتى، رئيس وزراء رواندا، أهمية الاستثمار بالشكل الصحيح منذ البداية من أجل تحقيق القيمة الاكبر، مشيرا إلى أننا فى حاجة للاستقرار السياسى والاقتصادى فى إفريقيا من أجل جذب الاستثمارات.



وأشارت اليزيه مونيمبوى، نائبة رئيس وزراء الكونغو، إلى أهمية تنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حتي يستطيع المستثمرين أن يشعروا بالراحة من خلال هيكل حكومى، وهو ما قمنا به فى الكونغو، مؤكدة أهمية وضع إطار قانونى يحمى الدولة ويحمى المستثمر، ودعت إلى تطوير الطرق البرية والسكك الحديدية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.



وأكدت ستيفانى فون فريديبرج، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، أهمية الشراكة والتنسيق مع الجهات المانحة من أجل دعم الدول فى القارة الإفريقية، من أجل التنمية.



وأشادت بمشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى العالم، مرجعة نجاح المشروع إلى القيادة السياسية فى مصر.



وأشار الدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكافة الجهات.



وقال الدكتور خالد الشريف، نائب رئيس البنك الإفريقى للتنمية، رأينا ضخ استثمارات فى القارة الإفريقية بشكل أكبر من أى قارة أخرى.



وأشار سيو نجزو، كبير مسئولى الشركات بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إلى أهمية وضع العوامل الجاذبة للاستثمارات من أجل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.



وخلال الجلسة، قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بمداخلة، أكدت فيها أهمية استمرار القيام بإصلاحات اقتصادية، مشيرة إلى أهمية دعم مؤسسات التمويل الدولية لإقامة مشروعات فى الدول الإفريقية.