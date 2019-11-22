"البدايات أجمل".. تفاصيل قصة حب ريم أحمد وطه خليفة (فيديو)

كشفت الفنانة ريم أحمد، عن تفاصيل قصة حبها مع الفنان طه خليفة، مؤكدة أنها بدأت بصداقة قوية منذ دراستهما في معهد فنون مسرحية.



وقالت خلال لقائها برفقة زوجها في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنها كانت دائمًا تتدخل للصلح بينه وبين صديقته، ومن قوة الصداقة بينهما كان جميع زملائهما يسألونهما عن وجود قصة حب بينهما وهما ينفيان.



وأضاف زوجها طه خليفة، أن مستوى الصداقة بينهما كان ممتدا للعائلة كذلك، وأن المشاعر بينهما بدأت تتغير بعد مشاركتها في عرض مسرحية "البدايات أجمل".



وأكد أن من أهم أسباب نجاح زواجهما هو التفاهم وعلاقة الصداقة بينهما، مشيرًا إلى وقوع بعض الخلافات البسيطة كأي زوجين لكنهما يتفهمان الأمر سريعًا بسبب تخليهما عن صفة الزوجين واستعادة روح الصداقة بينهما من جديد.



وأوضح أن زوجته تعرف كل أسراره وكذلك نقاط ضعفه ونقاط قوته، وتعرف كيف تتعامل معه، وهذا من أهم أسباب نجاحهما.