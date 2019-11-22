الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من تعليقات إيجابية بشأن التجارة

شهدت سوق الأسهم الأوروبية أفضل يوم لها في ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة بدعم من بيانات متفائلة من اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو وأيضا تعليقات إيجابية بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، لتنهي أسبوعا عابسا بمسحة من التفاؤل.



وقفز مؤشر شركات التعدين الأوروبية الحساس للتجارة حوالي 2 في المئة، ماحيا كل خسائره تقريبا التي مني بها في وقت سابق هذا الأسبوع. وأغلقت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية، عدا واحد مرتفعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقا للتجارة مع الصين "من المحتمل أن يكون قريبا جدا". وقالت بكين في وقت سابق انها تريد إبرام اتفاق مبدئي مع واشنطن وذلك في أعقاب تقارير بأن هدنة قد تتأجل إلى 2020.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.4 بالمئة لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب مع تضرر المعنويات من إشارات متباينة في الآونة الأخيرة.

وفي بورصة لندن، ساعدت خسائر للجنيه الاسترليني المؤشر فايننشال تايمز 100 على تسجيل أفضل أداء ليوم واحد في حوالي أربعة أشهر.