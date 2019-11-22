انتحار طالب جامعي لمروره بأزمة نفسية في قنا

أقدم طالب جامعي، مساء اليوم الجمعة، على الانتحار بشنق نفسه بحبل داخل منزله، لمروره بحالة نفسية سيئة في مركز قوص جنوبي محافظة قنا.



كان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير عام المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد مصرع، عمر. ا. م، يبلع من العمر ٢٠ عاما، طالب، بعد أن قام بشنق نفسه بواسطة حبل، داخل غرفته لمروره بأزمة نفسية سيئة بقرية المقربية التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.



وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الطالب كان خارج المنزل، ثم عاد مرة أخرى وقام بشراء حبل وشنق نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة منذ مايقرب من شهور، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.