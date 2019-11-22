"وفد" الغربية يكرم رئيس لجنة الدقهلية لنجاح المؤتمر العام للشباب

أهدت اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية، درع التكريم لرئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الدقهلية، تكريما لدور اللجنة في نجاح المؤتمر العام لتدريب الشباب الأول بهدف صناعة كوادر سياسية متميزة.



قام بتسليم درع التكريم محمد بدرة، نائب رئيس اللجنة العامة في محافظة الغربية.



جاء ذلك خلال مؤتمر "اليوم الواحد لشباب الوفد" الأول، تحت عنوان "صناعة الكادر السياسي.. رؤية علمية"، والذي تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة الدقهلية برئاسة محمد حلمي سويلم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة محمد فؤاد، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، بقاعة المؤتمرات في مكتبة مصر العامة أمام ديوان عام المحافظة، بحضور عدد من قيادات وأعضاء وشباب حزب الوفد.