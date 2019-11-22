إيقاف أعمال بناء مخالف بـ6 عقارات في حى شرق الإسكندرية (صور)

شنت رئيس حي شرق الإسكندرية، المهندسة سحر شعبان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، في إطار التصدي للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال البناء المخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.



وأشار بيان صادر عن الحى اليوم، إلى أن الحملة توجهت لتلك العقارات:



1- العقار الكائن خلف 50 ش سيدي جابر تم فك شدة بالدور السادس علوي والتحفظ على ونش، 2 براويطة، كمية من حديد التسليح.



2- العقار الكائن ش 6 أكتوبر تم إزالة حوائط الدور الأرضي.



3- العقار الكائن ش 6 أكتوبر قرية أبيس الثانية تم فك شدة خشبية بالدور الثاني علوي.



4- العقار الكائن خورشيد القبلية تم فك سملات الدور الأرضي.



5- العقار الكائن عزبة الموظفين تم فك أعمدة الدور الثالث علوي.



6- العقار الكائن ش صلاح الدين البر القبلي منطقة كوبري الناموس تم إيقاف أعمال تحويل شقة إلى محل وفك شدة 3 أعمدة وفك فرنطونة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.