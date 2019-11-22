"ليلة لا تنسى في القاهرة".. كاف يشيد بحفل ختام أمم إفريقيا

أشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف "، بحفل ختام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى استضافتها القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2020.



ونشر الكاف عبر موقع الرسمى على موقع "تويتر"، تعليقا على حفل ختام البطولة الإفريقية قائلا: "ليلة لا تنسى في القاهرة".

