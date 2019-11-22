رانيا يوسف وشيرين رضا في العرض الخاص لـ"سيدة البحر" بالقاهرة السينمائي

شاركت الفنانة رانيا يوسف، في العرض الخاص للفيلم السعودي "سيدة البحر"، المعروض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وحضرت العرض الفنانة شيرين رضا، والفنانة التونسية إيناس علي، والتقط الجميع صور على السجادة الحمراء.



الفيلم يتناول دور المرأة داخل المجتمع وكيف تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها في قالب فانتازي، وتدور أحداثه حول فتاة تُدعى "حياة" وكفاحها القاسي كامرأة، التي ترفض تقاليد مجتمعها المتمثل في التضحية بالأطفال الإناث لمخلوقات بحرية غامضة تعيش في المياة المحيطة بهم.



الفيلم إنتاج إماراتي سعودي عراقي تم تصوير أحداثه في سلطنة عمان ويحمل كثيرًا من الإسقاطات على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع السعودي بشكل خاص.