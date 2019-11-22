الجمعة 22 نوفمبر 2019 الموافق 25 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

يسرى عبيد يكتب: اجتماع الشيطان فى إسطنبول

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:47 م
جريدة الدستور
طباعة


«طلعها كأنه رءوس الشياطين».. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم فى القرآن الكريم، التى تخرج فى نار جهنم، شبهها عز وجل برءوس الشياطين فى القبح والسماجة.. تذكرت هذه الآية الكريمة وأنا أتابع ما تم الكشف عنه خلال الأيام الماضية عن اجتماع عقد فى تركيا عام ٢٠١٤ بعد عام من عزل محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان على يد الشعب المصرى.. حضر هذا الاجتماع مسئولون فى الحرس الثورى الإيرانى وممثلون عن جماعة الإخوان الإرهابية برعاية نظام أردوغان، الذى يتمتع بعلاقات قوية بالجانبين الإيرانى والإخوانى.
عندما قرأت تفاصيل الاجتماع وأهدافه، ما كان لى إلا أن أصفه باجتماع الشياطين. فالأطراف الحاضرة تمثل رعاة الإرهاب فى المنطقة.. تسببت فى قتل آلاف الأشخاص.. تشريد الملايين.. تدمير دول لن تقدر على العودة إلا بعد سنين طويلة.. لا شىء إلا لتحقيق أهدافهم الشيطانية فى السيطرة على دول المنطقة وحكمها تارة بنظام الملالى وتارة بنظام المرشد.
الهدف واضح.. مصر.. السعودية.. الإمارات.. ترى أنها أجهضت مخططها فى السيطرة على المنطقة.. لذا أصبحت هذه الدول هدفًا لتحالف الشيطان.
كل عملية إرهابية جرت منذ هذا الاجتماع يتحمل وزرها هذا التحالف.. الاجتماع اعترفت به قيادات الجماعة الإرهابية.. لا يقدرون على الإنكار.. بالأسماء.. بالصفات. ربما صراع الأجنحة داخل النظام الإيرانى الغامض هو ما أدى لهذا التسريب الخطير. حيث تكشف الوثائق المسربة عن أن جاسوسًا كان يحضر القمة، ويسجل كل ما يدور فى الاجتماع، وهو ممثل وزارة الداخلية الإيرانية، التى يزعجها دور الحرس الثورى ومكانته فى جهاز الأمن القومى الإيرانى.
تفاصيل الاجتماع كشفتها وثائق سرية مسربة، وهى جزء من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية، حصل عليها موقع The Intercept، ونشرها بالاشتراك مع صحيفة نيويورك تايمز فى وقت واحد.
«القمة السرية الشيطانية» جمعت أقوى منظمتين إرهابيتين فى الشرق الأوسط من حيث النفوذ، وجاءت فى لحظة حرجة لكل من الحرس الثورى وجماعة الإخوان، وبالتحديد فى أبريل ٢٠١٤، حيث سيطر تنظيم داعش الإرهابى على مساحات واسعة فى العراق وسوريا.. الواقعتين فعليًا تحت الوصاية الإيرانية.. بينما الإخوان كانت تعانى بعد ثورة ٣٠ يونيو والقضاء على حكمها فى الثالث من يوليو ٢٠١٣.. لذلك كان هذا الاجتماع ربما لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للإخوان وفروعها الأخرى، وكان هناك توجه إرهابى لزعزعة الأمن فى مصر وليبيا واليمن.
لن يجد الحليفان الإيرانى الإخوانى مكانًا آمنًا للقمة أفضل من الضلع الثالث فى مثلث الشر تركيا، زعيمة التنظيم الدولى للإخوان، التى تعتبر من الدول القليلة التى تربطها علاقات جيدة مع كل من إيران والإخوان فى ذات الوقت، رغم أنها رفضت منح تأشيرة دخول لقائد فيلق القدس قاسم سليمانى، حسب الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية الإيرانية. ربما لدور سليمانى فى عرقلة الخطة التركية لإسقاط نظام بشار الأسد وتصعيد جماعة الإخوان لحكم سوريا تحت ستار الائتلاف الوطنى السورى المعارض والجيش السورى الحر.. ولكن الأتراك سمحوا لوفد رفيع المستوى من فيلق القدس، بقيادة أحد نواب سليمانى، عرف فى الوثيقة باسم أبوحسين، بالحضور فيما حضره من جانب الإخوان ثلاثة من أبرز قياداتها المصرية فى المنفى، وهم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولى إبراهيم منير ومحمود الإبيارى ويوسف ندا.
الأسماء الحاضرة رنانة.. رءوس الإرهاب.. يخوضون المعارك من وراء ستار.. ابحث عنهم فى كل عمل إرهابى.. بصماتهم واضحة.. قاسم سليمانى يترأس غرفة عمليات فى العراق.. سوريا.. اليمن.. قيادات الجماعة الإرهابية فى تركيا تحت رعاية سلطان الإرهاب أردوغان تقود المعارك فى ليبيا.. تونس.. الجزائر.. السعودية.. السودان.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 18 دقيقة

التشكيل.. مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار

منذ يوم

بالأسماء.. "البترول" تصدر حركة تنقلات جديدة

منذ ساعتين

"ده اللي كان نفسي فيه".. حلا شيحة ترقص في حفل عمرو دياب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد انطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات (فيديو)

الصور

image description

احتفال جنوني للاعبي جنوب إفريقيا بالتأهل لـ طوكيو 2020

image description

جنوب أفريقيا يهزم غانا بركلات الترجيح ويصعد إلى أوليمبياد طوكيو

image description

ندوة منة شلبي بمهرجان القاهرة السينمائي

image description

جنازة شقيقة الفنانة فيفي عبده بمسجد السيدة نفيسة

image description

صور جنازة شقيقة فيفي عبده

الأكثر قراءة

بث مباشر لحفل ختام أمم أفريقيا تحت 23 قبل لقاء مصر وكوت ديفوار

التشكيل.. مصطفى محمد يقود هجوم المنتخب الأوليمبي أمام كوت ديفوار

وقف برنامج عبدالله رشدى على قناة المحور

الحلم تحول لحقيقة.. أبرز رسائل السيسي في "إفريقيا 2019"

أيام زمان

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

الوجه الآخر لـ رشدي أباظة.. حطم طائرة وكتب اسمه برصاص البندقية

ads

نجم الساعة

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

الصحة

دراسة: شخير شريك حياتك يضر بصحتك

عقار يحد من إصابة الرجال بسرطان البروستات

مشروبات تساعد في التخلص من الإمساك

أفضل نظام غذائى للتخلص من انتفاخ المعدة

الرئيس نيوز

السيسى يتفقد معرض تحيا مصر وريادة الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لختام أمم افريقيا للشباب

غدا.. وزيرة الثقافة تحضر حفل تأبين هيثم أحمد زكي

"‎الوطنية للإعلام": بث إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة على الهواء

منوعات

"التعلم مدى الحياة".. تطبيق جديد للبرامج المهنية والتعليمية

بينها الضعف والعزلة الاجتماعية.. 5 صور لمرض الاغتراب

دراسة تكشف أفضل علاج لمتلازمة نقص الانتباه وفرط النشاط

العثور على سفينة مدفونة ترجع لعصر الفايكنج غربي النرويج

كشكول

شاهد.. سحل وضرب طالبة داخل مدرسة بشبرا يثير غضب "السوشيال ميديا"

شاهد.. عرض الألعاب النارية يخطف الأنظار فى نهائي أمم أفريقيا

حفل أسطوري يبهر العالم في ختام أمم أفريقيا للشباب

بالصور.. ختام فعاليات المؤتمر السنوي لقسم طب العيون بجامعة عين شمس

إسلام سياسي

بعد فضح تاريخهم المزيف.. تركيا تهاجم مسلسل "ممالك النار"

تحركات إخوانية تثير القلق في الحكومة الألمانية

كاتب سوري: الإخوان وإيران أهداف موحدة تحت كيان مختلفة

الإسلاموفوبيا يدين الاعتداء على امرأة مسلمة بأستراليا:عنصرية بغيضة تجاه الإسلام

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ سليم البشرى.. المتمسك بالحق بشجاعة نادرة
بسنت حسن
«ليليان» والولايات غير الشرعية
د.كريمة الحفناوى
انتفاضات الشعوب متعدية للطوائف والأحزاب
ماجد حبته
طالبان أخطر من داعش.. طبعًا
المزيد

الثقافة

"ترنيمة إلى أسماء بنت عيسى الدمشقي".. ديوان جديد للشاعر محمود قرني

إسماعيل مختار يفتتح عرض ظل الحكايات

حفل لفرقة أم كلثوم بقصر الأمير بشتاك الإثنين

"شيء من هذا الغبار" على طاولة مكتبة مصر العامة

صفحتنا ع الفيس بوك