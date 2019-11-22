يسرى عبيد يكتب: اجتماع الشيطان فى إسطنبول





«طلعها كأنه رءوس الشياطين».. هكذا وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم فى القرآن الكريم، التى تخرج فى نار جهنم، شبهها عز وجل برءوس الشياطين فى القبح والسماجة.. تذكرت هذه الآية الكريمة وأنا أتابع ما تم الكشف عنه خلال الأيام الماضية عن اجتماع عقد فى تركيا عام ٢٠١٤ بعد عام من عزل محمد مرسى وإسقاط حكم الإخوان على يد الشعب المصرى.. حضر هذا الاجتماع مسئولون فى الحرس الثورى الإيرانى وممثلون عن جماعة الإخوان الإرهابية برعاية نظام أردوغان، الذى يتمتع بعلاقات قوية بالجانبين الإيرانى والإخوانى.

عندما قرأت تفاصيل الاجتماع وأهدافه، ما كان لى إلا أن أصفه باجتماع الشياطين. فالأطراف الحاضرة تمثل رعاة الإرهاب فى المنطقة.. تسببت فى قتل آلاف الأشخاص.. تشريد الملايين.. تدمير دول لن تقدر على العودة إلا بعد سنين طويلة.. لا شىء إلا لتحقيق أهدافهم الشيطانية فى السيطرة على دول المنطقة وحكمها تارة بنظام الملالى وتارة بنظام المرشد.

الهدف واضح.. مصر.. السعودية.. الإمارات.. ترى أنها أجهضت مخططها فى السيطرة على المنطقة.. لذا أصبحت هذه الدول هدفًا لتحالف الشيطان.

كل عملية إرهابية جرت منذ هذا الاجتماع يتحمل وزرها هذا التحالف.. الاجتماع اعترفت به قيادات الجماعة الإرهابية.. لا يقدرون على الإنكار.. بالأسماء.. بالصفات. ربما صراع الأجنحة داخل النظام الإيرانى الغامض هو ما أدى لهذا التسريب الخطير. حيث تكشف الوثائق المسربة عن أن جاسوسًا كان يحضر القمة، ويسجل كل ما يدور فى الاجتماع، وهو ممثل وزارة الداخلية الإيرانية، التى يزعجها دور الحرس الثورى ومكانته فى جهاز الأمن القومى الإيرانى.

تفاصيل الاجتماع كشفتها وثائق سرية مسربة، وهى جزء من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية، حصل عليها موقع The Intercept، ونشرها بالاشتراك مع صحيفة نيويورك تايمز فى وقت واحد.

«القمة السرية الشيطانية» جمعت أقوى منظمتين إرهابيتين فى الشرق الأوسط من حيث النفوذ، وجاءت فى لحظة حرجة لكل من الحرس الثورى وجماعة الإخوان، وبالتحديد فى أبريل ٢٠١٤، حيث سيطر تنظيم داعش الإرهابى على مساحات واسعة فى العراق وسوريا.. الواقعتين فعليًا تحت الوصاية الإيرانية.. بينما الإخوان كانت تعانى بعد ثورة ٣٠ يونيو والقضاء على حكمها فى الثالث من يوليو ٢٠١٣.. لذلك كان هذا الاجتماع ربما لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للإخوان وفروعها الأخرى، وكان هناك توجه إرهابى لزعزعة الأمن فى مصر وليبيا واليمن.

لن يجد الحليفان الإيرانى الإخوانى مكانًا آمنًا للقمة أفضل من الضلع الثالث فى مثلث الشر تركيا، زعيمة التنظيم الدولى للإخوان، التى تعتبر من الدول القليلة التى تربطها علاقات جيدة مع كل من إيران والإخوان فى ذات الوقت، رغم أنها رفضت منح تأشيرة دخول لقائد فيلق القدس قاسم سليمانى، حسب الوثيقة المسربة من وزارة الداخلية الإيرانية. ربما لدور سليمانى فى عرقلة الخطة التركية لإسقاط نظام بشار الأسد وتصعيد جماعة الإخوان لحكم سوريا تحت ستار الائتلاف الوطنى السورى المعارض والجيش السورى الحر.. ولكن الأتراك سمحوا لوفد رفيع المستوى من فيلق القدس، بقيادة أحد نواب سليمانى، عرف فى الوثيقة باسم أبوحسين، بالحضور فيما حضره من جانب الإخوان ثلاثة من أبرز قياداتها المصرية فى المنفى، وهم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والأمين العام للتنظيم الدولى إبراهيم منير ومحمود الإبيارى ويوسف ندا.

الأسماء الحاضرة رنانة.. رءوس الإرهاب.. يخوضون المعارك من وراء ستار.. ابحث عنهم فى كل عمل إرهابى.. بصماتهم واضحة.. قاسم سليمانى يترأس غرفة عمليات فى العراق.. سوريا.. اليمن.. قيادات الجماعة الإرهابية فى تركيا تحت رعاية سلطان الإرهاب أردوغان تقود المعارك فى ليبيا.. تونس.. الجزائر.. السعودية.. السودان.

