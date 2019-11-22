مصر تبهر العالم بحفل أسطوري لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

واصلت مصر تألقها، بتنظيم حفل ختام أسطوري لبطولة كاس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على إستاد القاهرة الدولي، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وقدم خلال الحفل أغنية "إحنا جيل جديد"، وسط ألعاب نارية وأضواء خطفت الأنظار وأبهرت كل الجماهير ووفود الدول الإفريقية التي شاهدت الحفل داخل أرض استاد القاهرة.

وأشعلت الألعاب النارية حماس الجمهور، الذي ملأ مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم منتخب الشباب في المباراة النهائية لبطولة الشباب تحت 23 عاما.