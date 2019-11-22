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الثقافة

"ترنيمة إلى أسماء بنت عيسى الدمشقي".. ديوان جديد للشاعر محمود قرني

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:36 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر حديثا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، ديوان "ترنيمة إلى أسماء بنت عيسى الدمشقي" للشاعر محمود قرني، ويعد الديوان العاشر له.

وعلى غلاف الديوان نقرأ:

في العام الماضي
مرت من هنا جيوش جرارة
طلبوا مني أن أصطحبهم
إلى الأراضي السوداء
فتشاغلت بمعزة كنت أرعاها
وأرسلت معهم كلبي المدرب ليدلهم على الطريق
وبعد أن أصبحوا أمراء
على الحدائق والغابات
لم ينسوا لي هذا الفضل
فعينوا الكلب وزيرا للخزانة.

وكتب "قرني" عبر حسابه الشخصي بموقع "الفيسبوك": أهديته لروح رمزين من رموز المحبة في حياتي "أمجد ناصر وخيري منصور"، كما تقدم بخالص الشكر لدار الأدهم وصديقه الشاعر فارس خضر.

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