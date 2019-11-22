السيسى يتفقد معرض تحيا مصر وريادة الأعمال بالعاصمة الجديدة (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض صندوق تحيا مصر ومعرض ريادة الأعمال ومعرض الفصول التعليمية، في إطار مشاركته في مؤتمر الاستثمار في أفريقيا المنعقد في العاصمة الإدارية.



وناقش الرئيس شباب العارضين حول مشروعاتهم وأهميتها في إطار ريادة الأعمال كركيزة للتنمية.

وأثنى الرئيس على المعروضات ومنتجات الشباب وأفكارهم المواكبة لمتطلبات السوق، وحرص على الاستماع لاقتراحات الشباب لدعم أعمالهم من قبل الدولة وتذليل أي معوقات قد تواجههم.