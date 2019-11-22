بعد تهديدات واشنطن.. بكرى: "قائدنا وطني محدش يلوى ذراعه"

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على مصر، حال استمرارها في صفقة السوخوي 35.



وقال بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر لن تستسلم لأحد، الإرادة المصرية أقوى مما تصورون، وأنتم تخوضون معركة مع قائد وطني لا يخاف، ولا تلوى ذراعه، يعطينا أمل في مواجهة الخلل الموجود في التوازن العسكري في المنطقة".



ولفت بكري، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية هددت مجددًا بفرض عقوبات على مصر في حال الاستمرار في صفقة السوخوي، كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، قوله إن واشنطن ستفرض عقوبات بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا.



وأشار بكري، إلى أن مصادر روسية قالت أن مصر قد تحصل في أول العام على أول مقاتلتين من طراز سوخوي 35، من ضمن 26 مقاتلة تم الاتفاق عليها، وقال أحد الخبراء الروس في مجال الطيران العسكري إنه رغم الابتزاز الأمريكي الصريح، القاهرة لم ولن تخضع للتهديدات، وتتسلم المقاتلات الروسية في موعدها المقرر.