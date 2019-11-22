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اقتصاد

ترافيس كالانيك يبيع أسهمًا قيمتها 1.5 مليار دولار في أوبر

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 07:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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واصل ترافيس كالانيك الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات النقل الذكية الأمريكية أوبر تكنولوجيز، تقليص حصته في الشركة بعد انتهاء فترة حظر بيع الأسهم منذ الطرح العام الأولي لها في مايو الماضي.
وبحسب البيانات المقدمة إلى الجهات الرقابية باع كالانيك خلال الأسبوع الحالي كمية من الأسهم بقيمة 578 مليون دولار، ليواصل بيع أسهم الشركة منذ انتهاء الحظر في 6 نوفمبر الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كالانيك 43 عاما سيواصل بيع أسهمه في الشركة، حيث أشار في بيان رسمي يوم 11 نوفمبر الحالي إلى أنه قد يبيع كامل حصته فيها، مضيفة أن هذه الحصة في شركة خدمات النقل الذكية تمثل الآن أقل من نصف إجمالي ثروته التي تقدر بحوالي 3.3 مليار دولار.
كانت إدارة أوبر قد حظرت على المساهمين المؤسسين للشركة عدم بيع أي من أسهمهم في الشركة لمدة 180 يوما بعد طرحها للتداول في مايو الماضي.
وكان كالانيك قد تعهد أثناء تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوبر بعدم بيع أسهمه فيها، ولكن الموقف تغير بعد الإطاحة به من منصبه عام 2017.
وباع أسهم أوبر في صفقات خاصة، وكان يمتلك 6% من أسهم أوبر عند طرحها للاكتتاب العام الأولي في مايو الماضي.
وتراجع سهم أوبر منذ طرحه للبورصة قبل ستة أشهر بأكثر 40% أدى ذلك إلى تراجع القيمة السوقية للشركة من 76 مليار دولار عند الطرح إلى حوالي 45 مليار دولار اليوم.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية، ذكرت في الأسبوع الماضي أن شركة كلاود كيتشنز أحدث مشروعات كالانيك، حصلت على تمويل قيمته 400 مليون دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودية لتقدر قيمة الشركة الناشئة لتطبيقات المطاعم الافتراضية بنحو 5 مليارات دولار.

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