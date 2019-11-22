إعلامية كويتية تهاجم إلهام شاهين بسبب إطلالتها في القاهرة السينمائي

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومًا حادًا على الفنانة إلهام شاهين، بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

ونشرت مي فيديو لإطلالة الفنانة إلهام شاهين، وعلقت عليه قائلة: "إلهام شاهين.. ما تبين تحترمين جسمك احترمي عمرك ٥٧ سنة ترى مش باقي كتير.. ترى اللي قالك سكسي كان بيضحك عليك.. بالعكس الصورة تثير الشفقة.. بليز لا تستمري احتشمي يا وليه".

وحصد تعليق مي العيدان العديد من انتقادات متابعيها بسبب أسلوبها في التعليق والذي وصفه البعض بأنه لا تناسب مع إعلامية.



وأكد البعض أنه رغم وصول إلهام شاهين لسن الـ57 إلا أنها لم تخضع لعمليات تجميل في جسدها وأنها طبيعية على خلاف غيرها من النجوم.



يذكر أن مي العيدان اعتادت مهاجمة النجوم العرب خلال صفحاتها وعبر برنامجها الذي تقدمه.